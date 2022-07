tra i primi. Si discute di cifre, ma discute anche la gente. Leggo nei messaggi a questo sito parole molto diverse tra chi vorrebbe restassero e chi non ne può più di stare sulla corda. Credo sia sbagliata la domanda. Il problema non è scegliere di vendere o meno, il problema è la necessità di vendere che oggi hanno tutti. Nessuno la fa volentieri, ma i tempi sono cambiati, ormai è necessario farlo. E quelli che non si riescono a vendere diventano pesi immensi.Ad aprile si diceva già che il Milan avesse un accordo perdel Lille. Sono passate due settimane da quandoè di nuovo operativo e non è ancora successo niente.una volta è preso e il giorno dopo resta solo un accordo col giocatore.