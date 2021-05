. Questo smentisce in modo piuttosto duro l’idea che alla base della crisi ci sia il virus. Quando i nuovi accordi sono stati conclusi eravamo non solo in pieno Covid ma era arrivata ormai anche la seconda ondata. Quattro squadre sono rimaste praticamente alle cifre precedenti, solo tre squadre hanno diminuito in modo importante il monte ingaggi, certamente per la presenza del covid ma soprattutto perché avevano già forti e dichiarati problemi di esercizio.. Ad aver aumentato di più è l’Atalanta d’inizio stagione, ancora con Gomez, oltre il 18%. Poi la Lazio con il 15% e l’Inter con il 10.