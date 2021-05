Quella dell’Inter è diventata ormai una situazione sgradevole. Per la gente interista che subito dopo uno scudetto inseguito a lungo deve fare i conti con un argomento gridato, quasi volgare; e perla pesantezza intrinseca della situazione societaria. L’informazione è quotidiana, ma non corretta, si mescola la situazione dell’esercizio con quella del debito globale. I. Non servirebbero nemmeno le cessioni di un paio di titolari. Rientrerebbero ancora nel ridimensionamento dei costi stagionali.E’ una questione non chiara e gestita con affanno, come tutte le questioni finanziarie che diventano serie.Partecipare alla gara senza pagare più della metà degli stipendi e trattarne il pagamento a vantaggio ottenuto non è un’abitudine accettabile. L’Inter non può renderne conto solo ai suoi giocatori, deve renderne conto anche ai suoi avversari perché l’azienda totale è unica.