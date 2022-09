In questo primo giorno senza mercato, vi consiglio, se non lo avete già fatto, di andare a vedere i gol dinel. Sono nove in cinque giornate, più del doppio del nostro miglior attaccante. Tutti segnati a una velocità completamente inusuale.arriva sempre prima dell’avversario. Non ricordo un centravanti di caratteristiche così precise e comunque poco arginabile. Se ci si sofferma a guardare i suoi movimenti, si capisce la differenza con tutti gli altri.. Non assomiglia a, più capace di costruirsi da solo i suoi gol.Haaland dipende dai movimenti della squadra e il City è una squadra ideale perché gioca spesso di prima, per cui il senso dell’anticipo è fondamentale.Sono stati tanti i grandi centravanti, alcuni ne esistono ancora. Ma con questa velocità abbinata alla potenza, questo senso scriteriato della conclusione, ne ho visti davvero pochi. Partecipa poco al gioco, ma lo conclude sempre con un tiro in porta. Il City lo aiuta tanto, ma lui forse aiuta il City ancora di più.