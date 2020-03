Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sulla Juve.



Conosco Boban da molto tempo, ci ho lavorato assieme per 13 anni fianco a fianco. E' un uomo libero, colto, l'ideale per il Milan ma non da numero due. E' molto di più di Gazidis, ma questo non significa avere sempre ragione.