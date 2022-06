Una cosa è dire che devono giocare di più, altro è pensare siano necessari per vincere. Se tre squadre giocano con i giovani, una vince, le altre due perdono comunque.Stessa cosa per i meno giovani, l’età è compensata dalla maturità atletica, l’esperienza del campo, la conoscenza delle partite.Il Sassuolo è pieno di giovani bravi, ma è arrivato decimo. Più importante dell’età è il talento. E non tocca alle grandi società avere squadre con molti giovani.L’Inter con una squadra meno giovane, è arrivata ad appena due punti, molti pensano ancora fosse la più forte. Chi deve cercare di vincere deve scegliere il meglio, non il più giovane.Il Monza di Berlusconi e Galliani ha puntato Candreva e Ranocchia. Mbappè non è bravo perché giovane, è solo un fuoriclasse. Cerchiamo misura, altrimenti sposteremo il problema, ma senza risolverlo.