Anche il grande pubblico juventino in fondo è come tutti gli altri. Leggo sui social che la metà di loro ha già deciso che Pirlo non è l’uomo del destino.. Non solo, c’è anche chi se la prende con la società che è diventata arcigna sul mercato, e nel fare i nomi si arriva a quello di Agnelli, sovrastruttura per definizione inarrivabile da cento anni di fiaba bianconera. Tutto questo dopo nove scudetti consecutivi e dopo appena nove giornate di campionato in cui la Juve è ancora imbattuta, unica squadra con il Milan.Che dovrebbero dire i tifosi delle altre squadre che in un secolo hanno quasi sempre subìto e perso? Si tifa per passione o per il proprio egoismo? Quando si parla di spendere soldi, ognuno parli per sé, nessuno può chiedere ad altri di spendere soldi suoi, qualunque sia la missione.Come qualunque altro tifoso.