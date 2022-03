Leggo che Dybala e la Juve non hanno trovato un accordo sul rinnovo del contratto. Non è così. Non c’è stata trattativa.per nuove situazioni sopraggiunte. La differenza è grande: è la prima volta che una società importante si presenta a un incontro decisivo con un proprio tesserato in scadenza e gli dice che non ha offerte per lui. Non avvia nessuna trattativa, anzi le chiude tutte fin dal primo scalino. Le conseguenze sono poco decifrabili.E’ chiaro che la Juve ha un altro progetto di gioco e vuole perseguirlo con indipendenza.. C’è sempre una sorpresa dietro l’angolo, ma è lo stesso tipo di sorpresa che toccherà a chi prenderà Dybala. Non saprà mai esattamente cosa ha acquistato e se il prezzo sarà stato giusto. Lo saprà solo alla fine. E resterà sempre una risposta sospesa fra il sì e il no. Proprio quello che la Juve ha voluto evitare.