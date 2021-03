A forza di voler tutti arrivare quarti in campionato adesso siamo quarti davvero ma in Europa e dietro inglesi, tedeschi e spagnoli. Vince la regolarità della gara, direi dello sport intero, il quarto posto è sempre una sconfitta, anche netta. I quarti non sono all’altezza dei migliori, giusto siano fuori dalla Champions.. Ditelo al City che l’importante è arrivare quarti, ditelo al Bayern, al Real, al Barcellona, perfino all’Atletico e al vecchio Arsenal, allo United e perfino al Benfica.. Dopo dieci anni sotto il dominio di una sola squadra abbiamo invece trasformato l’obiettivo.. Perfino Milano, la città cardine per la nostra qualità media, per anni ha cercato con ingordigia il quarto posto. Potevamo crescere così? Certamente no.