Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il punto è sull'Inter, capolista imperfetta ma finora la squadra migliore di un campionato imperfetto.



I nerazzurri hanno usato meglio il calendario, ma ora c'è il derby col Milan che ne seguirà il giudizio come un narciso che vede se stesso nell'avversario.

Seguono altre indicazioni come i 7 punti in classifica del Bologna, gli stessi della Juve; il niente di Sampdoria e Fiorentina; le piccole fiamme di Lecce e Cagliari.