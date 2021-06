Credo semmai vada pensato come soluzione definitiva, complessiva, non solo come azione di controllo sull’azienda di maggioranza.I modi sono molti e possono coinvolgere gli acquisti stessi di giocatori intesi come singoli fondi di investimento. Non dimenticherei nemmeno il terribile obolo diretto., Allianz, Adidas e Audi. Come aver Fiat, Generali e Armani nella stessa società. Ma se c’è una squadra che lo può pensare è una squadra di una città come Milano. Auguri.