Cari amici juventini, vi ringrazio delle vostre risposte, ma vorrei precisare alcune cose.Mi conoscete, critico tutti quando serve. Posso sbagliare molto o meno, ma lo faccio per conto mio. Quello che non capisco è come possiate giudicare voi.Semplicemente ammetto la mia inferiorità davanti alla competenza di Allegri. Dove sta la vostra maggiore competenza? Dove è dimostrabile?In buona sostanza, chi siete se non tifosi viziati dal gusto di vincere che scambiate per un diritto? Non avete coscienza degli altri, del tempo che passa e trasforma le cose, molto in fretta quando si tratta del calcio.. Se però il richiamo di Allegri dovesse essere insostenibile, vi consiglierei di provare a trovarvi una squadra alternativa, magari il Bologna o il Genoa, o la Fiorentina. Vi schiarirebbe le idee sulle evenienze del calcio. Buona ricerca.