Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Domani riparte il campionato e torna protagonista la sfida per il vertice tra Juventus e Inter. Due squadre che, a mio giudizio, non hanno fatto nulla di esaltante fino a questo punto della stagione: i nerazzurri, senza Barella, Sensi e Lukaku, viaggiavano a -1 dai bianconeri anche nel passato torneo, mentre la squadra di Sarri vince spesso di misura contro i suoi avversari.



Ad essere cambiato realmente, in peggio, è il rendimento delle altre inseguitrici, Napoli, Roma e Lazio, che messe assieme accusano già una dispersione di punti calcolabili in 26. Nel campionato di Conte e Sarri, a fare notizia è il peggioramento degli altri.