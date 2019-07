Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno il dibattito in essere tra chi ritiene un salto nel vuoto l'avvicendamento di Allegri con Sarri alla Juve e chi vede nell'ex allenatore del Napoli il vero punto di forza della formazione bianconera.



NESSUN RISCHIO – Sono le esperienze precedenti del tecnico toscano a dimostrare che nessuna delle sue squadre ha incontrato criticità nel comprendere un sistema di gioco che delle peculiarità ma non per questo deve essere necessariamente difficile da decifrare per i suoi calciatori. Anzi, è efficace proprio perché diverso.