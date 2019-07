Un Europeo Under 21 con l'Italia dal sapore amaro, nonostante i 3 gol in 3 gare; le vacanze con la sua Benedetta per dimenticare l'insuccesso continentale e godersi il meritato relax. E ora, il suo futuro. Federico Chiesa oggi arriva a Chicago, sede del ritiro a stelle e strisce della Fiorentina, con l'esterno offensivo che ritroverà i suoi compagni, inconterà Montella e, soprattutto, parlerà con Joe Barone e Rocco Commisso.



ACCORDO CON LA JUVE - Il classe '97, cresciuto nel settore viola, ha un accordo con la Juventus: contratto quinquennale a 5 milioni di euro a stagione già trovato, dopo che la famiglia Della Valle diede il via libera a papà Enrico e a Fali Ramadani, l'agente che ha portato Maurizio Sarri alla Juventus, di parlare con la Vecchia Signora. Contratto ricco e importante per l'ambizioso Federico, che vuole fare il salto di qualità.



INCONTRO DECISIVO - Con il cambio di proprietà, però, le carte sono state mischiate. Almeno per la Fiorentina. Il patron Commisso e il suo braccio destro Barone hanno più volte ribadito la volontà di trattenere Chiesa: lo hanno fatto pubblicamente, lo faranno nell'incontro privato di oggi. Dall'altra parte, però, il numero 25 viola ribadirà la sua volontà di voler cambiare aria, pronto a iniziare a una nuova sfida e firmare un nuovo contratto. Incontro importante, quindi, quello di oggi, per capire meglio quello che sarà il futuro di Chiesa. Con la Juve che aspetta, pronta, nel caso, a presentare la sua offerta alla Viola.



