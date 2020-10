Niente Juve-Napoli, 3-0 a tavolino per i bianconeri. Quanto accaduto ieri a Torino, però, apre un discorso generale: la Juve sarà costretta a rigiocare la partita quando faranno testo le regole sanitarie nazionali. E in quel caso, il rischio è che il campionato terminerà, senza nemmeno arrivare a Natale.







Se non consideriamo un positivo come infortunato e si torna alla quarantena di due settimane per lui e per tutti coloro con cui è stato in contatto, non c'è più calcio. Non possono decidere gli ordini regionali, il calcio è sparso per tutta l'Italia: se ogni regione ha regole diverse, non potrà più esserci campionato.