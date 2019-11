Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è su Cristiano Ronaldo.



La Juve ha fatto scomparire il caso CR7, un comportamento saggio ma controproducente. La gestione di un piccolo, eventuale tramonto fino a dove può spingersi? Ronaldo non è un giocatore qualunque, ha contratti che ne regolano l'utilizzo, vive d'immagine, ha sponsor ovunque e gli sponsor non reggono a lungo un testimonal in difficoltà. Ma il punto vero è se accetta di essere in gara con Douglas Costa, Higuain e Dybala, accetta di essere normale.