Il Milan può andare a vincere a Madrid e rimettere in discussione il suo girone, riaprire la qualificazione. La partita con l'Atletico ha mostrato questa parità tecnica generale. Il Milan ha giocato molto meglio che a Liverpool, prestazione a mio parere sopravvalutata: l'Atletico non ha quella spinte e quella velocità, mentre il Milan è una squadra che in trasferta può trovare anche più spazio per i suoi fantasisti.







Naturalmente può anche perdere, ma quello che resta del risultato di San Siro è un'equivalenza profonda. L'Atletico ha avuto due fortune: l'espulsione di Kessie, che è forse eccessiva, ma il fallo sciocco, inutile, ha prodotto un danno su cui il giocatore dovrà riflettere a lungo, e la possibilità di cambi eccezionali da parte di Simeone. Subito il gol, sono via via entrati Joao Felix, De Paul e Griezmann. Più Lodi, che per vivacità e posizione ha indirizzato la partita nell'area del Milan.



Ma anche con questo non c'è stata differenza tecnica. Rimasta la scelta sbagliata di chiudersi troppo, anzi: soltanto. Ma è sembrato chiaro che alla fine si è chiusa una puntata, non la storia di questa partita, che proseguirà in tutta libertà a Madrid.