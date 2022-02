A me sembra che Inter e Liverpool abbiamo giocato mezza partita a testa. L’Inter ha quasi rinunciato alla sua parte di gioco importante, di personalità complessiva che spesso in stagione ha dimostrato. Ha tenuto i centrocampisti bassi, soprattutto Brozovic, lasciando a Calhanoglu il compito di mettere insieme l’attacco., ha cercato dei contropiedi manovrati, un po’ isolati e atipici, come figli sgraditi.C’è stato poco di tutto quello che del Liverpool fa abitualmente paura. Anche stavolta, come col Milan nei gironi, è sembrato un successo preso con molta impudenza, dote che il Liverpool non merita. Ma se gli inglesi potevano permettersi anche un errore nel temperamento della partita, altrettanto non poteva permettersi l’Inter. Ha giocato da squadra che conosce i suoi limiti. Va benissimo, ma se alla fini li riconosci sempre, perdi giustamente la partita. Questo va in parte sul conto di Inzaghi. Rigiocherebbe allo stesso modo domani?