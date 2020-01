Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



L'Inter vale la Juventus, per forza in campo e valori tecnici. Vince da grande squadra, come è avvenuto a Napoli. Dopo un decennio all'inseguimento dei bianconeri, dove sono cambiati presidente e tanti allenatori, è arrivato Antonio Conte. Un allenatore simbolo di un imbarazzante rapporto tra causa ed effetto.