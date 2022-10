Si scopre per esempio che le squadre spagnole stanno attraversando una crisi più acuta delle squadre italiane. Il Siviglia è ultimo, penultime Barcellona e Atletico Madrid. E’ possibile passi il turno solo il Real. Eppure la Spagna viene da un periodo di dominio: in nove anni ha vinto sei volte la Champions, cinque con ile una con ilIn totale le squadre spagnole hanno fatto adesso 20 punti in 16 partite, solo 1.25 di media.Risultato molto poco abituale. Fanno corsa a parte le inglesi anche se sono un po’più lente del solito. La sorpresa in assoluto è il Napoli.In pratica il Napoli ha doppiato tutta l’Europa. Seconda sorpresa il Bruges, ex squadra di De Ketelaere. E’ in testa con 10 punti ed è l’unica a non aver subito gol.