Il colpo delriesce a tenere in gioco tutte le squadre italiane.sono qualificate,sono in corsa. L’altra faccia della notizia è che nessuna italiana è in testa al girone. Le squadre inglesi sono in testa quattro su quattro, stanno lasciando posizioni spagnole e tedesche.Ilraddoppierà forse la qualificazione scontata del. Le questioni economiche, che diventano sempre questioni tecniche, stanno cambiando gli equilibri anche in Champions. Ma quello che rispetto al nostro campionato si nota di più è il diverso modo di arbitrare.Lo sappiamo da tempo, ora si nota di più. I nostri cronisti televisivi hanno chiesto cartellini gialli inutilmente, gli arbitri facevano continuare.. In Italia ci siamo abituati a un gioco continuamente interrotto e ancora di più discusso. Prima chiedevamo la moviola, ora abbiamo il Var , l’ingranditore e il fermo immagine.. E senza che nessuno si chieda mai se per caso il problema non siano gli arbitri, ma si sia direttamente noi.