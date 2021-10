La gente fa molta più attenzione a chi arriva rispetto a chi parte. La società ha due mesi di tempo per trovare un ottimo sostituto. Con i soldi del serbo, seppure 40-45 milioni, si possono comprare Berardi e un attaccante da 15 milioni e rilevare da Roma e Real il prestito di Borja Mayoral, ora in panchina.Nel calcio bisogna sempre reagire attraverso il calcio e cercare di non buttare via niente. Il resto è vita, meravigliarsi che comandino i soldi mi sembra uno stupore finito, inutilmente infantile. I giocatori buoni ci sono, usiamoli se ci sono anche i soldi. Tutto torna a posto, non possiamo sentirci sempre traditi. Altrimenti viene il dubbio di meritarselo.