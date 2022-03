Oggi sono tutti tifosi, commentatori, giornalisti, ex giocatori. Oggi si cercano solo opinionisti tifosi perché si pensa che così ci si accaparri il pubblico tifoso. Sarà anche vero, ma così la discussione compie il solito giro, si avvita su se stessa. Nelle grandi aziende c’è sempre un consulente del capo estraneo al tifo che dice semplicemente quel che vede. Un parere oggettivo che spezza il circolo lamentoso o entusiasta. Che racconta la via di mezzo.Questo non risolve, ma aiuta a guardare le cose dall’alto, fuori dalle parole interessate dei tecnici e l’emotività tifosa. IOgni città discute su un solo argomento per amore e nella discussione dimentica che esiste un’altra metà del mondo. Questo porta il calcio a livello di passatempo un po’ scemo, un orsacchiotto per bambini, non una cosa seria. Infatti tutto viene poi sempre rinviato al mercato successivo.