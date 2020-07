Torna l'appuntamento di: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.Naturalmente dico sul serio. Guardate la sconfitta di San Siro, qualcosa di incredibile, di grave. Ma nessuno ha detto niente. Oggi è di nuovo vigilia di un’altra partita, il passato è alle spalle. Non è mai così, per nessuno, soprattutto per la prima in classifica.Un po’ dipende dagli orari delle notturne, finiscono all’alba del nuovo giorno, non c’è tempo di ascoltare allenatori né tantomeno di renderne conto. Maper blindare un ambiente che vive in mezzo alla gente, per coprire un allenatore discusso.Non solo, ma il poco che filtra è per sua intercessione. E’ tempo di imparare perché il silenzio vale come un fuoriclasse.