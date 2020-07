, ha riaperto una ferita che in unacomunque avviata verso la conquista del nono scudetto consecutivo pareva rimarginata dopo i convincenti successi contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino.- e la possibilità di spedire la Lazio a -10 -. Una tendenza manifestatasi in campionato già in un paio di occasioni, nei ko in rimonta subiti contro la Lazio e il Verona o nel pari interno contro il Sassuolo e persino nel pirotecnico successo interno per 4-3 sul Napoli di inizio stagione (da 3-0 a 3-3) prima dell'autogol di Koulibaly., un atteggiamento ben lontano dalla tradizionale ferocia che ha sempre contraddistinto la storia più o meno recente della Juve, nella quale non faceva eccezione il gruppo guidato dafino al passato campionato. Un limite, forse fisiologico in una squadra che viene da anni di dominio quasi incontrastato, cheprima ancora che di guida tecnica.rispetto agli ultimi anni. E anche per questi motivi, in casa bianconera la scintilla non è mai scattata del tutto col nuovo tecnico, inducendo a fare qualche riflessione per il futuro.- La Juve continua a "campare" sulle improvvise illuminazioni delle sue stelle per quanto riguarda la fase offensiva, più che arrivare al gol attraverso trame corali o un'organizzazione di gioco particolarmente spiccata. E così, senza discostarsi dalla sua ultracentenaria tradizione,- pur con qualche pausa -(i meno battuti in Serie A con 30 reti al passivo). Nulla di nuovo rispetto al passato più recente, nessuna rivoluzione nella mentalità di una squadra che sembra essersi adagiata su quello che negli scorsi anni ha portato a ripetute vittorie. Ad oggi, Sarri ha portato poco di nuovo, complice- Pjanic, Ronaldo i casi più eclatanti, esplosi in maniera particolarmente fragorosa dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia - un problema non di poco conto quando alleni un top club.(dopo la pessima prestazione e il ko subito in Francia) e il passaggio alla Final Eight, che non avrebbe mai allontanato Allegri il maggio di un anno fa se non fosse stato per le pressioni esercitate dai fidati Nedved e Paratici,. Uno da Juve, come, il cui rapporto col Real Madrid e il presidente Perez rimane tribolato nonostante sia in testa alla Liga e potenzialmente ancora in corsa per la Champions. Come, già sondato la scorsa estate e ancora a spasso dopo l'esonero per mano del Tottenham. O come, il cui ritorno sarebbe incredibile, per certi versi. E per altri no...