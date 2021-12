. E’ una domanda semplice che nessuno gli fa e che nemmeno lui si pone. Mentre la Roma non cresce, gioca anzi peggio che all’inizio del campionato. Mourinho a volte dice di non accettare domande, altre che ama Roma e che piange per Pellegrini. Ma non spiega mai perchè la Roma vinca abbastanza e perda in proporzione anche di più.La Roma è una buona squadra, ha individualità che pochi hanno: Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham, Zaniolo, Veretout, Karsdorp, Mancini. Gioca bene quando i singoli giocano bene, manca il filo che unisce il gioco.Ha messo fuori mezza squadra, ha cambiato modulo, passa da sei difensori a cinque attaccanti.Sarebbe bello se Mourinho avvertisse anche il bisogno di rispondere.