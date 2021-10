A Bodo, in Norvegia, quasi all’altezza di Babbo Natale, il vento fischia e la neve si attacca a tutto, come una vernice data male.. Non molto tempo fa, quando alla Coppa dei Campioni partecipavano solo le squadre che avevano vinto il campionato, trasferte come queste facevano sentire fortunati i giornalisti a cui capitavano.Bodo è tra mare, laghi, montagne. La sua gente non ha mai pensato fosse un difetto. Andarci, giocarci, scriverci, non è né una colpa né un merito. E’ solo un’occasione e un lavoro. Quando si andava in posti freddi, i giornalisti di un tempo portavano i mutandoni lunghi di lana sotto i pantaloni. Oggi si chiamerebbero calzamaglia, ma allora non esistevano. E si capiva che essere lassù, in cima al mondo, era un privilegio.