L’Inter è sempre stata più forte e ha giustamente vinto, ma il voto non è alla forza, è a tutta le componenti della stagione. Credo che il Milan con le sue possibilità, abbia fatto un campionato in linea con quello dell’Inter.Il voto dipende dal lato in cui si guarda. Direi più 7 che 6. Atalanta 6+ perché devo giudicarla da grande squadra. Da questo punto di vista ha promesso molto e mantenuto poco.Sassuolo 8, per gioventù, gioco e anche classifica. Sampdoria 7, Verona 7.5. 7 al Genoa per la complessità di esistere che continua a scegliersi e 6 al Bologna buono e incostante.6 all’Udinese. 8 allo Spezia e al suo allenatore. 5 al Torino, 4.5 al Cagliari perché aveva una squadra da mezza classifica. 5 a Benevento e Parma, 6 al Crotone che non è stato mai banale.