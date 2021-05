. Comunque questo stato d'attesa è già un bel passo avanti per lo stesso Pirlo. Dopo Juve-Milan 0-3, con i bianconeri fuori dalla Champions e con un calendario anche più complicato dei rossoneri e del Napoli, era ormai segnato il destino del tecnico bianconero. Che ivincere la Coppa Italia, rientrando in extremis in Champions, concludendo la prima stagione da allenatore a testa alta nonostante tutto. ESvanito lo spettro dell'Europa League son saltate allo stesso tempo le candidature che avevano guadagnato terreno di Sinisa Mihajlovic e Rino Gattuso, quasi saltata anche quella legata a Simone Inzaghi che a sua volta ha dato il suo ultimatum alla Lazio. Mentre non sembra aver scaldato i cuori del club la candidatura di mister Europa League, Unai Emery. Piuttostomercoledì potrebbe arrivare la separazione con Florentino Perez e il Real Madrid, il prossimo capitolo di Zizou sembra una questione tra Juve e Nazionale francese, che nel caso libererebbe Didier Deschamps forse fuori tempo massimo.che ancora non ha avuto a sua volta l'ok definitivo dallo stesso Real e potrebbe tornare in gioco una volta innescato l'effetto domino tenendo aperte tutte le porte, compresa quella bianconera e quella di un'Inter in attesa del confronto Zhang-Conte.Il tempo passa e la cerchia si restringe, ma la Juve non ha fretta. E Pirlo deve aspettare ancora un po' per conoscere il suo futuro. Ma in fondo rispetto a due settimane fa ha già compiuto grandi passi avanti.