La Juventus ha scelto di non fare mercato in entrata in questa finestra di trattative. Una strategia che suscita degli interrogativi e che non può essere giustificata dall'andamento in campionato della squadra di Sarri.