Complimenti e un abbraccio personale alla seconda parte dello striscione dei tifosi milanisti dedicato aSignifica accettare la libertà dei giocatori, la consapevolezza che un contratto oggi non è più di proprietà, ma al massimo di affitto. Non è casa tua.. Sono meno d’accordo sulla prima parte dello striscione che risente ancora del vecchio modo di considerare comunque il giocatore “tuo”. Dice “chi ama il Milan lo dimostri con i fatti”.Perché un giocatore dovrebbe “amare” il club con cui ha semplicemente firmato un contratto per qualche anno di occupazione? Credo possa bastare faccia il suo dovere in campo, perché dovrebbe esserci anche l’amore? Che vuol dire amare? E’ come il patriota che va di moda oggi, cioè che si è disposti a morire per la patria? Su di me non giurerei. Per la famiglia certo, per la patria dipende dai momenti, riparliamone.