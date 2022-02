C’è qualcosa di affascinante nel bisogno di dissolvenza che il Milan sta confermando.Non è facile comprendere come si possa mandare a fine contratto questo tipo di giocatori. Però il Milan lo fa e Gazidis non è un principiante, sa quel che perde.. Vincere a debito è un’operazione che il Milan ha fatto altre volte, ma si stancò di pagare perfino Berlusconi; la Juve va avanti ad aumenti di capitale, l’Inter ha ipotecato se stessa per garantire una parte del debito.La verità è in divenire, ma c’è qualcosa di eterno e condivisibile nell’avere un coraggio così chiaro. Perché è molto impopolare, ci si accolla una fatica immane.