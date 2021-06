. Inutile giudicare adesso, questo non può che essere il tempo in cui ciascuno difende il suo interesse. L’errore avviene quando un ente accetta per principio la doppia proprietà. Si tutela spiegando che le squadre coinvolte non dovranno mai essere nello stesso campionato, ma è facile rispondere. Come faceva Lotito a sapere un anno fa che la Salernitana sarebbe venuta in A? O avrebbe dovuto gestirla in modo di non farla mai diventare competitiva?Conosco Lotito, so che è una persona complessa, non mi interessa lui, mi interessa la regola.. Per vendere una società di calcio, servono mesi, talvolta anni, talvolta nemmeno si vende. Qui si ordina di fare tutto in trenta giorni. Ci pensi bene Lotito, ma ci pensi bene anche la federazione. Ad accendere il fuoco sono state le sue regole impossibili.