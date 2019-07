Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno il Napoli di Carlo Ancelotti, che ha vinto 3-0, in amichevole, contro i freschi campioni d'Europa in carica del Liverpool.



PRONTI! - Il 3-0 azzurro, ai danni dei Reds, è il miglior colpo di mercato estivo. Consolida la squadra quanto un grande acquisto, confermandola come la più grande rivale della Juventus. Nonostante i costi lontani dalle altre squadre europee, la società fa un lavoro intelligente, di ricerca: c'è chi costruisce e chiede tempo, il Napoli invece è pronto.