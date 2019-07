Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno il Napoli, Aurelio De Laurentiis, Florentino Perez e James Rodriguez, il pallino di Carlo Ancelotti.



JAMES IDEALE - ​James è l'ideale per il Napoli, perché giocatore fuori categoria. In una squadra in cui manca qualcosa che non si capisce bene cos'è, ma manca, il colombiano è l'antidoto. De Laurentiis chiede il prestito e ha il diritto di farlo, mette soldi che sono suoi. Non come Florentino Perez, che invece gestisce soldi di altri.