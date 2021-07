Mi sembra che dalle vostre risposte siamo tutti d’accordo, senza soldi è quasi impossibile costruire una squadra vincente.. Io non voglio contraddirvi, vorrei cercare di capire una volta per tutte come funziona il tifo. Perché uno di Conegliano, di Trapani o San Marcello Pistoiese finisce per tifare squadre di Milano o Torino? Se contano i soldi, cosa conta il tifo? O più esattamente, chi tifa per le grandi squadre lo fa per il senso di potenza indiretta che gli ritorna o per il semplice piacere di vincere sia pure demandato ad altri che nemmeno conosce?Come funziona? E siamo sicuri funzioni bene?Lo ammetto, sono tutto sommato discorsi da bar, ma cerco una risposta. Fatemi finalmente capire: cosa si prova a essere difensori dei forti?