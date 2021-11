Ci sono alternative, come per esempio quella inglese. Hanno quaranta mila positivi al giorno ma l’accettano, pagano con le malattie degli altri la loro libertà. Alla base c’è il concetto che il virus è ormai endemico, ci dobbiamo convivere. La soluzione è viverci in silenzio. C’è un prezzo da pagare e lo paghiamo, non ci lamentiamo, non chiudiamo, accettiamo., una normalizzazione di abitudini, capire che morire è un’evenienza quotidiana. Ma nel calcio siamo talmente sciocchi che abbiamo inventato la moviola e poi la moviola della moviola. Come potremmo essere d’accordo oggi sul modo di esistere? Giochiamo col mondo a chi guarisce prima ma non guarisce nessuno. Così stiamo già cercando il modo di dare la colpa all’arbitro.