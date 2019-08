Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus di oggi è sul campionato pronto a incominciare, con una Juve che non sembra poter dominare e un'Inter ribaltata da Conte.



Finalmente si comincia a giocare. Tre mesi di mercato stanno finendo, due mesi di amichevoli sono abbastanza, si arriva finalmente al campionato: la Juve non dà l'impressione di poter dominare e ha una rosa troppo ampia, da oltre 30 giocatori. Cosa non da club bianconero. L'Inter si gode l'effetto Conte, che ha cacciato i 3 giocatori migliori come cura: Nainggolan, Icardi e Perisic. Ha sollevato un macigno illogico, e lancia la sua sfida.