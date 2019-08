Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema di oggi è lo stato dell'arte del nostro calcio e della corsa allo scudetto che non può più avere scuse.



A Ferragosto e quindi a soltanto 9 giorni dall'inizio del campionato non è più consentito guardare al mercato come a qualcosa che non finirà mai. Da oltre due mesi si rincorrono gli stessi nomi e non è serio per nessuno. Ogni squadra che vuole vincere ha il dovere di avere una rosa completa e non è serio avere una squadra ancora in alto mare. Eppure è così. Per tutte.