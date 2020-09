Torna l'appuntamento di Calciomercato.com:. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'approfondimento di oggi è sulE attaccante totale, conosce il problema degli spazi e quello degli inserimenti.è un centravanti anche più forte di Dzeko,. Nel Barcellona tutto il centro-destra è di Messi che parte da lontano. Quella parte di campo è come un lungo corridoio che va lasciato sempre libero. Nella Juve lo stesso corridoio c’è tra la parte sinistra e il centro, dove scatta Ronaldo. Anche Suarez si è dimostrato negli anni un partner fedele alle gerarchie pur lasciando molto spazio per sé. Ma Dzeko è di più, è un quasi numero dieci, giocare per gli altri è come fosse la sua ultima vocazione.