PRESA IN GIRO - Rinviato a giudizio sportivo perché avrebbe fatto mercato romanista quando era ancora del Torino. Ed è lo stesso direttore sportivo ad averlo rivelato, spiegando che a maggio si era incontrato con l'Inter per fare il prezzo di Dzeko. Petrachi si è giustificato, spiegando che voleva dire luglio e non maggio. Ma questo può costargli un anno di squalifica, una scorrettezza che rischia di essere doppia: ha fatto un mestiere doppio e ha preso in giro tutti.