Torna l'appuntamento di. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'approfondimento di oggi è dedicato alleda allenatore della Juventus.Pirlo. E’ stato molto chiaro su Higuain, la cui brusca posizione di lato è stata decisa dal tempo e dalla società.Può fare la difesa a tre, ma anche a quattro, oppure trovare un regista davanti alla difesa. L’importante sarà tenere bene il pallone. Non proprio un’idea di gioco. Nessun dubbio che Pirlo la conosca, ma non l’ha spiegata e nemmeno accennata.Quello che. Approfondendo, mi è sembrato quello che mi aspettavo, il tecnico di un una grande società che non vuole sorprese. Si lavora di gruppo, ognuno consiglia l’altro, torna la società, non c’è più l’allenatore numero dieci. E mi sembra anche che a Pirlo vada benissimo così.