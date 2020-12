Sono molto colpito dall'evoluzione di Pirlo. Me lo aspettavo più politico, più controverso invece quando para della squadra è sincero, quasi troppo.Non ricordo allenatori vincere partite ed essere così chiari sui difetti della squadra. Parla quasi accelerando, è come avesse fretta di spiegare.Si sente un po' perso in mezzo ai problemi del nuovo ruolo. E' nel suo mondo, lo vede da un punto di vista che lo inquieta. Forza Andrea, puoi farcela.