Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.



C'è un retroscena che riguarda il rapporto tra Paulo Dybala e Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero ha sempre detto che l'argentino sarebbe stato al centro del progetto, che lo avrebbe riportato nella sua posizione prediletta, ma la Joya ha chiarito che il suo futuro è oggi e che non poteva essere più gestito come un talento in fase di esplosione.