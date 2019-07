Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno il Milan di Elliott e quanto davvero il fondo statunitense ha dovuto pagare per avere il club rossonero.



DUBBI SULLE TRATTATIVE - Il Milan sta portando avanti tante trattative, ma ne sta concludendo poche. La squadra è buona, troppo spesso Maldini e Boban non hanno la possibilità di imporsi sul mercato. Dove nascono quindi i problemi del Milan? Per capirlo bisogna cercare di capire quanto Elliott abbia davvero pagato il Milan.