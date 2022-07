ed è partito (cinque stagioni) dal Paris Saint Germain. Ha classe e fisico, gioca in molti ruoli, forse troppi, segna pochissimo, ha tecnica fine.Si muove bene sul campo, sa gestire la palla, ha idee e soprattutto personalità. Ha studiato violino al conservatorio e fondato una società che aiuta i ragazzi con meno fortuna della sua città, Villejuif, nella Valle della Marna, vicinissima a Parigi.Il Milan lo ha comprato lo scorso anno lasciandolo ancora a Bordeaux. E’ strano come sia entrato in punta di piedi nel Milan. Si parla moltissimo di un giocatore che non c’è (De Ketelaere) e molto poco di uno che c’è, Adli. Dalmercato sembrerebbe che i primi a non crederci troppo siano quelli del Milan. Però Pioli lo fa giocare e Adli se la cava bene. Parla la stessa lingua della squadra, potrebbe diventare una sorpresa.