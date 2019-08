Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema del giorno riguarda il futuro di Suso al Milan: meglio tenerlo o puntare su Correa?



DUBBIO SUSO - Il Milan ha vissuto una buona estate di amichevoli. Si può costruire qualcosa adatto ad andare lontano, ma resta il dubbio Suso, con Correa sullo sfondo. L'esterno spagnolo non è mai banale, spesso determina, ha pause, come succede ad altri. Non è un giocatore da mercato perché non segna, ma è un giocatore da proteggere. Si può fare il fantasista anche partendo dalla fascia, a Messi capita spesso.​ Comunque non è Correa quello tra i due che segna di più.