, in questo caso di costruire un gruppo che punti ad essere competitivo nell'immediato ma che si ponga anche l'obiettivo ditargato Furlani e Moncada, che deciso di rompere molti degli schemi predefiniti del passato recente, a partire dalla scelta di fare del player trading e quindi sacrificare pure pezzi pregiati della squadra per finanziare un mercato di cambiamento e cercando di reinvestire le risorse su giocatori funzionali al proprio modo di fare calcio. Magari provando ad anticipare la concorrenza su quei profili in giro per l'Europa e non soltanto che, se valorizzati nel modo giusto, possano rappresentare l'oggi ed il domani di una società che vuole tornare ad essere punto di riferimento. Si spiega cosìdel club rossonero, centravanti classe 2003 di proprietà del Rosario Central.- Un profilo che ha letteralmente stregato l'area scouting del Milan, a partire da Geoffrey Moncada e passando per Antonio D'Ottavio, da poche settimane promosso nel ruolo di direttore sportivo ma pur sempre scopritore di giocatori di prospettiva nel DNA. E: perché parliamo di un Paese nel quale il talento non è mai mancato e perché in un periodo d'oro come quello attuale, coinciso con la conquista dell'ultimo Mondiale, alle spalle dei senatori si affaccia una nouvelle vague tutta da scoprire. Tra i volti emergenti della Superliga recentemente vinta dal River Plate c'è puree attutendo in parte la delusione di un torneo finito troppo presto sotto la guida del Jefecito Javier Mascherano. Un Mondiale giocato al fianco di un'altra grande promessa per la Selecciòn del futuro, proprio il neo-milanista, che sta provando a sfruttare il pre-campionato negli Stati Uniti per convincere Stefano Pioli a tenerlo in considerazione nelle rotazioni per la prossima stagione.- Mascherano in nazionale, certo, manel dare una svolta alla carriera di Veliz, che al suo arrivo sulla panchina delle canallas di Rosarioe non lo toglie più dal campo.Ha scelto il calcio e ha fatto benissimo, perché Veliz sembra possedere tutti i requisiti per sfondare.Fisico imponente (è alto 186 cm),da cui nasce l'appellattivo di conejo ("coniglio") che gli è stato affibiato nel suo Paese., abbassandosi fino a centrocampo per fare da sponda e legare i reparti.- Ha unae il Rosario Central spinge per mantenerlo in prestito fino a dicembre, ma la delicata situazione finanziaria del club consentono di coltivare l'idea di portarselo a casa con qualcosa di meno.di euro e valuta se tornare o meno alla carica, in virtù del suo status di extracomunitario. Ma quando mediti una rivoluzione, serve coraggio e voglia di correre il rischio: questione di mentalità, questione di testa, quella che Veliz ha dimostrato di usare benissimo in una prima parte di carriera che lascia immaginare sviluppi davvero importanti.