Ilnon si ferma più sul mercato. I rossoneri, dopo i 7 acquisti già messi a segno, hanno chiuso l'accordo per, che va a rinforzare la linea di centrocampo di Pioli, completamente rivoluzionata in questo mese di luglio. Un altroper la dirigenza del Milan che dopo l'acquisto di Pulisic chiude per un altro nazionale statunitense., visto che le sue. Tra Veneto e Inghilterra, la storia di Musah lo ha plasmato conferendogli le caratteristiche di gioco che fanno al caso di Pioli.Musah nasce ada una famiglia di origini ghanesi, che ben presto decide di, più precisamente a. Qui, in provincia di Treviso, cresce e dà i primi calci al pallone con la maglia del. Poi nelil passaggio a Londra, dove viene, primo top club ad accorgersi di lui. Dopo la trafila nell'Academy,e, passando dalla squadra B, si guadagna in fretta un posto in prima squadra. Un crogiuolo di culture, che però: essendo cresciuto in Italia Musah è infatti dotato di, sebbene giochi con la nazionale degli Stati Uniti. Non a caso in occasione dei Mondiali in Qatar è stato definito "l'unico italiano ai Mondiali". Una manna dal cielo per il Milan che così non andrà ad occupare un ulteriore slot extracomunitario. A dire il vero il centrocampista ad inizio carriera era eleggibile per le nazionali. Ora però - dopo diverse apparizioni in maglia USA -A soli 21 anni Musah èad aver messo in filadopo il suo debutto a settembre 2020. E questo lo sanno bene Furlani e Moncada che da tempo spingevano per arrivare all'intesa col Valencia.. Per fisicità e caratteristiche Musah è assimilabile a Kessie, agisce, ottimo per il 4-2-3-1 di Pioli. Ma non è l'unico ruolo che il nuovo innesto del Milan è in grado di ricoprire perchée dunque si adatta facilmente anche alsu cui è orientato il tecnico rossonero per la prossima stagione. Infine, all'occorrenza,, andando così a completare un profilo che fa gola ai tifosi milanisti. Giovane, duttile e fisico. Musah ha tutto per dare un ottimo contributo alla stagione dei diavoli.